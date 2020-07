Il caldo già non dà tregua da diversi giorni all’Italia ma le previsioni non promettono meglio. Ci sarà un’escalation delle temperature nei prossimi giorni. L’anticiclone africano arriverà fino a 38-40°C nelle grandi città. Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che fino a domenica 2 agosto il tempo sarà prevalentemente soleggiato.

Da segnalare soltanto occasionali temporali pomeridiani che potranno scoppiare sui confini alpini e le zone limitrofi ad essi. Saliranno sugli altari della cronaca le temperature che continueranno inesorabilmente a salire su tutta Italia. Fino a giovedì avremo già raggiunto i 37-38°C in città come Firenze, Mantova, Ferrara, Bologna e su molte zone della Sardegna, della Sicilia e della Puglia (Foggia a Taranto in primis). Da venerdì il caldo aumenterà ulteriormente quando l’anticiclone africano sarà alla massima potenza. Tra venerdì 31 luglio e domenica 2 agosto Firenze toccherà i 40°C; Roma, Milano, Torino, Verona, Mantova, Ferrara, Perugia i 38°C. Le zone interne della Sardegna bolliranno con 43°C. Temperature oltre i 34-35°C anche sul resto delle città, ad esclusione di quelle liguri, sempre sotto i 30°C.

inlineadv

Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che oltre al caldo arriverà anche l’afa che si farà sentire maggiormente nelle grandi città. In queste situazioni prestare particolare attenzione alle persone più deboli (anziani, bambini e malati) evitando di uscire di casa nelle ore più calde (dalle 12 alle 18).