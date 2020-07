Mugnano. C’è un nuovo caso positivo al Covid-19 in città, dopo giorni di assenza di contagi. A darne notizia è il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, attraverso la sua pagina Facebook.

Mugnano, c’è un nuovo caso in città

Il paziente è già in isolamento preventivo, intanto l’Asl Napoli Nord 2 si è già attivata per la ricostruzione della catena dei contatti e per effettuare i tamponi a tutti coloro che sono entrati in contatto con la persona positiva. “Stiamo sottoponendo a tampone anche coloro che hanno avuto contatti diretti come da procedura”, spiega Sarnataro.

Poi, il primo cittadino ha invitato i concittadini a non abbassare la guardia e a rispettare le regole e le misure anti-Covid. “Invito tutti i cittadini ad evitare inutili allarmismi, ma a tenere alta la guardia rispettando tutte le regole attualmente in vigore, indossando sempre la mascherina nei luoghi chiusi ed evitando assembramenti”.