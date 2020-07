MUGNANO-MELITO. Auto in fiamme lungo la circumvallazione esterna. Una Peugeot ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di oggi. All’interno dell’auto pare ci fossero quattro persone che sono però riuscite a mettersi in salvo prima che le fiamme divorassero il veicolo.

Non si conoscono i motivi dell’incendio avvenuto poco dopo la rotonda di Melito in direzione Giugliano. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme, carabinieri e i soccorsi del 118. Il traffico è completamente paralizzato lungo l’arteria che già normalmente a quest’ora è trafficata. Si registrano lunghe code.

inlineadv