Ancora contagi dalla provincia di Caserta. L’Asl segnala 3 nuovi positivi in 24 ore, due di questi sarebbero di Mondragone, ex zona rossa. La terza persona positiva, invece, sarebbe una donna di Teano, già segnalato ieri da sindaco Dino D’Andrea sulla sua pagina Facebook.

Coronavirus, ancora contagi nel Casertano: casi anche da Mondragone

Con i tre nuovi positivi, la situazione quasi invariata in provincia di Caserta dove le persone alle prese col Covid sono ora 115. A Mondragone, invece, i casi sono stati ben 79. A Conca della Campania, invece, non si registrano nuovi positivi. Al momento sono 6 le persone affette dal Coronavirus. Anche per Castel Volturno stesso discorso: sono 5 i positivi e non si segnalano nuovi casi.

Luglio fa tornare la paura per il Coronavirus in Campania. L’analisi dei dati è impietosa e lancia un campanello d’allarme rispetto all’aumento dei casi nella regione. Basandosi sul numero di casi, aggiornati a ieri 22 luglio, sono stati riscontrati 168 nuovi positivi, esattamente il numero di casi scoperti in tutto il mese di giugno. A questo va aggiunto che il vero picco di casi del mese precedente si è avuto il 30 giugno quando sono stati riscontrati 24 nuovi positivi.