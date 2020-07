Fermato un giovane marocchino per la morte di Marcella Boraso 59 anni di origini padovane e trovata nel suo appartamento di via Croce Rossa a Portogruaro, in provincia di Venezia. Il Pm di Pordenone Carmelo Barbaro ha disposto il fermo di B.W., 23 anni cittadino marocchino, che vive nello stesso complesso Ater.

Donna trovata morta in una casa con ferita alla testa

Marcella Boraso, 59 anni di Padova, ma da tempo residente a Portogruaro, è stata trovata ieri pomeriggio priva di vita nel bagno della sua abitazione di via Croce Rossa. In testa un ematoma che sarebbe essere all’origine della morte. Il 23enne fermato è indagato per la morte della donna con la quale avrebbe avuto un rapporto di amicizia, tanto da essere in possesso anche delle chiavi del suo appartamento la cui porta blindata è stata trovata chiusa.

inlineadv

Il Pm Carmelo Barbaro ha disposto le indagini sul cadavere e su una scheggia di ceramica che si è staccata dal water del bagno. Un frammento che potrebbe risultare fondamentale per l’indagine. La 59enne infatti ha riportato un ematoma in prossimità della tempia, che potrebbe essere stato provocato proprio da una testata contro il sanitario. Sul cadavere della 59enne sono state trovate diverse lesioni, provocate anche con un corpo contundente che è stato trovato dagli investigatori. Disposta l’autopsia sul corpo della donna per far luce sulle cause del decesso. Nel bagno, i militari hanno rinvenuto macchie di sangue su tutte le pareti e anche nel soffitto. Il giovane continua a ribadire agli investigatori di non essere stato lui a uccidere Marcella Boraso, ma al momento è l’indiziato del delitto.