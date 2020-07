Un cane è morto a Pisa dopo essere stato lasciato in auto sotto al sole dai suoi proprietari. È accaduto nella giornata di lunedì 20 luglio. Gli agenti, allertati da un turista che aveva notato un’auto parcheggiata in via cardinale Maffi al cui interno si trovava un cane di razza bulldog in evidente stato di sofferenza, sono giunti sul posto ma purtroppo il loro intervento non è stato sufficiente a salvare l’animale.

Lasciano il cane in auto sotto al sole: trovato senza vita

Poco dopo sono arrivati anche i proprietari del cane, una coppia di turisti stranieri, a cui gli agenti hanno intimato di aprire subito l’auto, ma tutto è stato inutile. Il cane è morto durante il trasferimento alla clinica veterinaria di San Piero a Grado.

I due proprietari del cane sono stati denunciati. Secondo quanto ricostruito, i proprietari del bulldog avevano parcheggiato la loro auto sotto al sole e lasciato un finestrino leggermente aperto. Quando è stata aperta l’auto, il cane era già in condizioni di salute precarie. La polizia municipale ha provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica i due proprietari del cane per maltrattamento di animale, al punto di provocarne la morte. Il magistrato di turno ha disposto l’autopsia del cane, al fine di accertare le reali cause del decesso e le relative responsabilità.