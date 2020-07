Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per domani allerta gialla per rischio temporali su alcune regioni italiane. Le previsioni meteo di domani 22 luglio indicano che al Nord aumenta l’instabilità su Alpi e Prealpi con temporali diurni in sconfinamento serale sulle pianure piemontesi e lombarde.

Meteo, temporali e raffiche di vento: scatta l’allerta meteo su tre regioni italiane

Temperature in rialzo, con valori massimi tra i 30 e 34 gradi. Al Centro-Italia prosegue la fase di tempo stabile e soleggiato e non si segnalano precipitazioni. Al Sud sarà una giornata stabile e soleggiata su tutti i settori con qualche annuvolamento diurno in Appennino.

Per la giornata di domani mercoledì 22 luglio il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato allerta gialla per rischio temporali e maltempo su tre regioni del Nord Italia. Il bollettino parla di ordinaria criticità per rischio temporali: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali; Piemonte: Valli Varaita, Maira e Stura, Pianura Cuneese, Valle Tanaro; Veneto: Alto Piave. Altrove, in particolare al Sud, insisterà una situazione di maggiore stabilità, con temperature calde e prettamente estive.