La Campania è la prima Regione ad anticipare i saldi estivi. A comunicare il via agli sconti, iniziati stamattina, è stato direttamente il governatore campano, Vincenzo De Luca, spiegando che “abbiamo ritenuto indispensabile partire prima possibile per dare respiro al mondo del commercio”.

Saldi estivi in Campania, l’annuncio a sorpresa di De Luca: ecco quando iniziano

Per il presidente della Campania l’iniziativa servirà a “consentire una ripresa dei consumi in un momento difficile”. A stabile la partenza in Campania in anticipo una mozione, approvata all’unanimità nei giorni scorsi dall’aula del Consiglio regionale.

“Un risultato importante che siamo riusciti a ottenere in pochissimo tempo, dopo che nei giorni scorsi abbiamo fatto nostra la richiesta d’aiuto degli esercenti di Napoli e della Campania, messi in ginocchio dall’emergenza Covid. Oggi abbiamo dato dimostrazione di come anche in Campania, dopo anni di annunci farsa e di paralisi nelle paludi del clientelismo, possiamo inaugurare la stagione della buona politica, coinvolgendo nelle scelte direttamente i cittadini”.