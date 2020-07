Pozzuoli. Ha dato esito positivo il tampone effettuato su un’infermiera in servizio al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. La notizia, diffusa anche dal sindaco Figliolia sulla sua pagina Facebook, arriva direttamente dal nosocomio dove la donna, durante la notte, ha prestato servizio nel turno di guardia insieme ad altri colleghi.

Pozzuoli, infermiera del pronto soccorso positiva al Coronavirus

Da qualche giorno l’infermiera non si sentiva bene e per fugare ogni dubbio i medici l’hanno sottoposta al tampone. Il risultato è arrivato poche ore fa: la donna è positiva al Coronavirus.

Si sospetta che la donna abbia contratto il virus da un paziente di Mondragone, poi risultato positivo al Covid-19, che si presentò al nosocomio puteolano nella notte tra martedì e mercoledì della scorsa settimana. In corso le verifiche da parte dell’Asl per cercare di capire, attraverso ulteriori test, se il contagio sia limitato ad un solo caso, o, purtroppo, riguardi anche altri dipendenti dell’ospedale.

99 casi a Pozzuoli

Fin dall’inizio della pandemia si registrano a Pozzuoli ben 99 casi. Quattro persone sono attualmente in cura, 82 risultano guariti e 13 sono le persone decedute. Il timore più grande in questo momento è che possa svilupparsi in un nuovo focolaio di coronavirus nella struttura ospedaliera.