Incidente tragico ieri a Carmigliano, in provincia di Padova. Ad avere al peggio Benedetta Ciprian, 25enne di Cittadella. La ragazza ha perso il controllo del mezzo finendo trafitta dal guardrail.

Carmigliano (Padova), Benedetta Ciprian morta in un incidente

Secondo una prima ricostruzione, la giovane stava tornando a casa dopo una serata con gli amici. Benedetta viaggiava in via Camazzole a bordo della sua Chevrolet Matiz quando, per ragioni da accertare, avrebbe perso autonomamente il controllo della vettura di cui era al volante.

inlineadv

Inevitabile l’impatto con il guardrail. Le lamiere hanno trafitto l’abitacolo, imprigionando la 25enne nell’auto. La giovane sarebbe morta sul colpo. Mentre vigili del fuoco e polizia stradale cercavano di estrarre il corpo, al telefonino arrivavano decine di telefonate da parte della madre e del fidanzato. I parenti sono stati avvisati dalla Polstrada di Piove di Sacco poco dopo.