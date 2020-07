Si reca su un fondo agricolo di sua proprietà a Falciano del Massico e resta incastrato sotto un trattore. E’ così che è morto Marco De Nunzio, agente di custodia in pensione residente a Carinola, in Provincia di Caserta. A riportare la notizia è il portale Paesenews.it.

Falciano del Massico (Caserta), incastrato sotto il trattore: morto Marco De Nunzio

Marco si era recato sul suo terreno per eseguire dei lavori. Dopo alcune ore, tuttavia, i parenti, non vedendolo rientrare, hanno deciso di lanciare l’allarme. I familiari, giunti sul posto, hanno fatto la tragica scoperta: il corpo dell’agente di custodia era esanime, senza vita, incastrato sotto il mezzo agricolo.

inlineadv

Ci sono volute ore per recuperare il corpo con l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Carinola. I pompieri hanno recuperato la salma per consentirne il trasporto presso l’istituto di medicina legale di Caserta per i necessari esami medico-legali. Indagini in corso per accertare l’esatta dinamica del sinistro. Sembra comunque scontata la pista dell’incidente sul lavoro.