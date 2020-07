Il Comune di Giugliano in Campania (Na), in partenariato con Shannara Cooperativa Sociale, organizza una videoconferenza per presentare il progetto dal titolo “Community Building City”, al fine di illustrare le attività finanziate il cui obiettivo è migliorare la qualità dei servizi pubblici, attraverso la creazione di un sistema coordinato e strutturato per la presa in carico e l’invio ai differenti servizi territoriali dei cittadini dei paesi terzi, mediante un’azione di riqualificazione delle competenze dell’amministrazione pubblica in tema di programmazione, gestione ed erogazione dei servizi, utilizzando un approccio multilivello e di formazione esperienziale.

L’evento in programma giovedì 23 luglio 2020 alle ore 10.30, sarà visibile sulla piattaforma GoToMeeting e si rivolge ai soggetti della Pubblica Amministrazione e agli attori del Terzo settore che a vario livello — comunale e regionale — sono impegnati nei servizi rivolti alle persone straniere, oltre a tutta la cittadinanza interessata ai temi legati all’inclusione delle persone straniere.

inlineadv

La videoconferenza rappresenta il primo atto del progetto, finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 – ON3 Capacity Building – lettera j) Governance dei servizi – Supporto agli Enti locali ed ai rispettivi servizi socio-assistenziali – Dipartimento per le Libertà Civili e per l’Immigrazione – Ministero dell’Interno.

Comunicato stampa