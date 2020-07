Un bimbo di appena sette anni è morto in piscina nella struttura comunale di via Rodi, a Brescia. Ansh Sharma – questo il suo nome – oggi avrebbe festeggiato il suo compleanno. Avrebbe accusato un malore improvviso dopo un tuffo che non gli ha lasciato scampo.

Brescia, morto Ansh Sharma: aveva sette anni

Secondo una ricostruzione, Ansh era in piscina con i genitori e il fratello più grande per rifocillarsi dal caldo estivo. Si è tuffato diverse volte, giocando come i bambini della sua età. Dopo un tuffo, però, non è riemerso più. Quando i genitori hanno capito che qualcosa non andava, è subito intervenuto per salvarlo. La mamma ha cominciato a urlare e i bagnini si sono lanciati in vasca per trascinarlo a bordo piscina.

Allertati, i soccorsi si sono precipitati sul posto con un’ambulanza e un’automedica mentre il soccorritore della piscina stava cercando di rianimarlo. La corsa in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia si è però rivelata inutile. Per lui non c’è stato niente da fare. Ancora da chiarire le cause del decesso. La prima ipotesi è che sia stato stroncato da un malore improvviso, a seguito del quale è annegato. La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo di indagine per accertare eventuali responsabilità.