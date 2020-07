E’ sempre intensa l’attività di controllo del territorio dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. Intensificati i presìdi nel Comune di Marano e Villaricca per il contrasto dei reati predatori e al rispetto delle regole della sicurezza stradale.

Mugnano e Villaricca, controlli a tappeto dei carabinieri

168 le persone e 96 i veicoli controllati, con oltre 40 le contravvenzioni al codice della strada notificate. Tra queste, guida di motoveicoli senza l’uso del casco protettivo, 16 i veicoli privi di copertura assicurativa, sanzioni per guida senza patente poiché mai conseguita, circolazione con veicoli gia sottoposti a sequestro. Sanzioni per un ammontare di 70.000euro e contestuale sequestro amministrativo di 30 veicoli. Due le persone denunciate.

Un 29enne di Giugliano dovrà rispondere del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. A seguito di una verifica i militari dell’Arma lo hanno trovato in possesso di 10 dosi di cocaina per un peso di 3,5 grammi. I controlli serrati hanno permesso di individuare il “pirata” che a Villaricca, dopo aver investito un altro utente della strada, si era dato alla fuga senza prestare soccorso: l’uomo, un 49enne di Giugliano, è stato rintracciato e denunciato per lesioni personali stradali gravi. I controlli nei diversi Comuni continueranno nei prossimi giorni.