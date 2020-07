Parete. La notizia è giunta improvvisa e dolorosa a tutta la comunità paretana nel pomeriggio di oggi. È venuto a mancare Vincenzo Costanzo. Molto conosciuto in città, è stato dipendente comunale e presidente del comitato festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Rotonda, comprotettrice di Parete. La cittadina casertana è avvolta nel dolore. I funerale avranno luogo nella giornata di domani presso la parrocchia San Pietro Apostolo di Parete.

Uomo mite, ha speso la sua esistenza per la famiglia e per la sua città che amava profondamente. È conosciuto per il grande impegno da presidente del comitato festeggiamenti.

inlineadv

La redazione di TeleClubItalia porge sentite condoglianze alla famiglia, al comitato e alla comunità paretana per la grave perdita.