Colpo al supermercato Decò di via Staffetta, a Lago Patria. Tre persone, questo pomeriggio, hanno fatto irruzione all’interno dell’attività commerciale. Armati di pistola, i malviventi, a volto coperto, sono entrati negli uffici amministrativi per impossessarsi dei soldi presenti in cassaforte.

Rapina a Lago Patria: banditi in azione al Decò

Nel corso delle fasi concitate della rapina, avrebbero anche percosso il titolare per costringerlo a consegnare i contanti. Successivamente, la banda ha raccolto il bottino e si è dileguata facendo perdere le proprie tracce. La somma raccolta ammonterebbe a circa 15mila euro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di Polizia del Commissariato di Giugliano. Le forze dell’ordine stanno ascoltando il titolare e stanno procedendo ad effettuare i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del colpo. Ai fini dell’identificazione dei colpevoli, utili potrebbero risultare le immagini del sistema di videosorveglianza.

Immagine: archivio