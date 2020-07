Grave incidente questa mattina a Posillipo. Come riporta il mattino un’auto è precipitata dopo aver sbattuto contro la ringhiera a bordo strada su via Posillipo. Il veicolo ha rotto la recinzione in ferro all’altezza del civico 64 nella curva dove pochi anni fa, nel 2011, persero la vita tre giovani che precipitano nello stesso modo.

Incidente via Posillipo

Un ragazzo sarebbe rimasto gravemente ferito e trasportato d’urgenza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia di Stato e la polizia municipale. Complicate le operazioni di soccorso perchè l’automobile è precipitata in piazza San Luigi all’interno di un parco. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente, cosa sia accaduto gli attimi prima che precipitasse. Non si sa se abbia perso il controllo del veicolo o si sia scontrato con qualcun altro al punto da precipitare rompendo la recinzione in ferro della strada.

