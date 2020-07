Hanno deciso di organizzare una grande festa, invitando circa 400 persone, senza tener conto del rischio di contagio. Dopo una settimana, le autorità hanno confermato che almeno 21 partecipanti sono risultati positivi al Coronavirus.

Organizzano una grande festa con 400 persone, 21 persone risultano positive

È accaduto nel Missouri e dar notizia dei positivi sono state le autorità di Harrisonville. Alla festa, secondo le ricostruzioni, c’erano circa 400 persone.

Cole Wood, uno degli organizzatori del party, ha raccontato che nel preparare la festa nessuno è stato scoraggiato dal Coronavirus. “Alla fine è venuta un sacco di gente e non abbiamo pensato alla pandemia, insomma, abbiamo detto ‘non può accadere proprio a noi’. Credo fossimo intorno ai 300 o 400″, ha raccontato il giovane parlando ai media locali. Lo stesso giovane ha raccontato che alcuni giorni dopo la festa alcuni amici si sono ammalati e “così abbiamo iniziato a fare due più due, e il risultato è che forse abbiamo sbagliato” a organizzare quella festa.

Della festa ci sono anche dei video in cui si vedono chiaramente molte persone vicine l’una all’altra. Rintracciare tutti i partecipanti non è semplice dato che si trattava di una festa a casa e non c’era alcuna lista di ingresso: per questo le autorità della cittadina americana hanno solo potuto lanciare un appello chiedendo a chiunque abbia partecipato alla festa di auto-isolarsi per 14 giorni. Anche Cole e alcuni dei suoi amici si trovano in isolamento con tutti i sintomi del Covid-19.