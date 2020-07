Nembro. Un bambino di 7 anni iscritto al Cre è risultato positivo al Covid-19 a Nembro, in provincia di Bergamo.

Bimbo si rompe il braccio e va in ospedale: è positivo. Chiuso centro estivo

La scoperta del caso risale a 48 ore fa. E’ lunedì quando il bimbo si rompe il braccio giocando. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, con l’occasione i medici gli fanno il tampone: esito positivo.

Fino ad allora il piccolo non aveva manifestato alcun sintomo e, al momento sarebbe ancora asintomatico. Di recente il piccolo si sarebbe iscritto ad un centro ricreativo estivo di Nembro e qui sarebbe venuto a contatto con diversi bimbi.

Il centro in questione è dislocato presso due sedi: l’oratorio del paese e le scuole del quartiere Nembro-Viana. E’ frequentato da 250 bambini: divisi in 35 gruppi da 7/8 iscritti ciascuno. Il problema è: con quanti bambini è entrato in contatto il piccolo? Le probabilità di diffusione del contagio, nonostante le precauzioni adottate dal Cre, sono alte.

I sanitari dell’Ats dovranno effettuare controlli e tamponi sui bambini per verificare che Covid non si sia diffuso su altri soggetti.