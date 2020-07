Prendono di nuovo quota i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sono infatti 230 i nuovi casi di contagio emersi in Italia nell’ultimo giorno. In aumento rispetto ai 162 di ieri. In risalita anche i decessi: 20 contro i 7 di ieri.

Coronavirus, il totale delle vittime supera quota 35mila

Con le ultime vittime del Covid-19, in Italia purtroppo il numero dei morti supera quota 35mila. Sono 35.017, infatti, le persone che hanno perso la vita nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia. Il numero degli attualmente positivi è invece sceso a quota 12.473 (-20).

Tra i nuovi infettati anche un noto sportivo di pallanuoto Matteo Aicardi. Il centroboa del Settebello e della Pro Recco è stato ricoverato presso l’ospedale di Albenga dopo essere risultato positivo al Covid. Il pallanuotista, secondo fonti ospedaliere, ha la febbre, ma come specificato dai sanitari le sue condizioni sono complessivamente buone.