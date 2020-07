Smantellato traffico di droga a Salerno e in altre città d’Italia. Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Dda di Salerno. Finisco in manette in 25 per traffico illecito di sostanza stupefacenti.

Salerno, smantellato traffico di droga: 25 arresti

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, con base operativa nella città di Salerno.

Nell’operazione – denominata “Patriot” -sono impegnati circa 150 agenti, in vari comuni della provincia di Salerno, con l’ausilio di cani antidroga e il supporto aereo di un elicottero della Polizia di Stato, con la collaborazione delle Squadre Mobili di Napoli, Verbania e Cosenza.

I particolari dell’operazione verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica di Salerno, intorno alle 12.