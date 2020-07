Positivo al coronavirus in una nota palestra di Fuorigrotta, a Napoli. Scatta l’allerta: decine di clienti sottoposti a tampone. E’ quanto raccontato in un articolo dai colleghi de “Il Riformista”.

Napoli, positivo in palestra: tamponi di massa a tutti

Sarebbero decine le persone contattate dall’Asl che ha ricevuto dalla palestra in questione l’elenco degli iscritti entrati in contatto con l’uomo risultato contagiato. Tra di essi anche un avvocato 32enne, per fortuna risultato negativo.

inlineadv

Tutti quelli in attesa dell’esito del tampone sono in isolamento fiduciario. La palestra, invece, ha riaperto i battenti dopo aver chiuso un giorno per consentire l’attività di sanificazione. La notizia intanto ha cominciato a circolare anche tra i clienti non contattati direttamamente dall’Asl. Hanno puntato il dito contro i gestori della plaestra perché non avrebbero ricevuto alcun tipo di comunicazione circa l’esposizione ai rischi del contagio.