Non c’è tregua per la Campania. Dopo che il bollettino di ieri aveva segnato zero nuovi casi di Covid-19, oggi l’Unità di Crisi trasmette dati meno incoraggianti. Sono infatti otto i positivi al coronavirus nella giornata di oggi. Un numero che conferma il trend in leggera crescita delle ultime due settimane.

Coronavirus in Campania, bollettino del 15 luglio

Preoccupa questa volta la situazione a Napoli. Dopo giorno di regressione, la malattia è ricomparsa a Scampia, nel campo rom, dove si registrano al momento tre infetti, tra cui una ragazzina di 17 anni incinta. Si attende l’esito dei altri 9 tamponi. L’asl ha “isolato” la zona, raccomandando ai residenti di non allontanarsi e chiedendo ai servizi sociali di fornire farmaci e generi alimentari di prima necessità. Questo il bollettino di oggi:

Positivi del giorno: 8

Tamponi del giorno: 1.846

Totale positivi: 4.787

Totale tamponi: 306.363

​Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 1

Totale guariti: 4.096 (di cui 4.096 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).