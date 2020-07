Ben tre casi di coronavirus a San Nicola La Strada. Da cinque giorni l’amministrazione comunale ha messo in moto la macchina del monitoraggio per controllare i cittadini del centro storico, dove risiedono i tre positivi.

San Nicola la Strada (Caserta), tre nuovi casi di positività

I casi di positività sarebbero tutti di importazione. Infatti gli infetti sono di origini senegalesi. L’autorità sanitaria si è mobilitata per ricostruire la rete di contatti dei tre contagiati e risalire a ritroso nella catena delle infezioni. Un camper è quotidianamente è fermo in una delle strade della città, con a bordo operatori sanitari che effettuano test rapidi alla popolazione.

Intanto la situazione provinciale non presenta particolari cambiamenti. Il report ufficiale dell’Asl di ieri parla di tre casi in più rispetto a due giorni fa (incluso la domenica). Il numero totale dei positivi al Covid dall’inizio dell’emergenza ora è di 584, di cui 113 sono quelli attualmente sotto cura. Fino a ieri sono stati 40.524 i tamponi effettuati e processati. Nonostante l’emergenza Covid e tutto ciò che ne è seguito anche dopo la ripresa, non sono scomparse alcune questioni relative a tematiche dell’assistenza «ordinaria». Come quella che riguarda i bimbi autistici e l’assistenza secondo il modello Aba.