Giugliano. Cantori della tradizione e prodotti tipici del territorio per festeggiare i tre anni de “Il Consorzio” di corso Campano a Giugliano. Canzoni partenopee cantate da artisti vestiti da popolani, come se il punto vendita fosse un vero rione. In questa atmosfera “Il Consorzio” ha voluto regalare ai propri clienti qualche momento di allegria.

A “padroneggiare” su un tavolo ricco di prodotti marchiati “Il Consorzio” un gigante casatiello a forma di tre. Ad accompagnare il tutto la mascotte Pinot.

inlineadv