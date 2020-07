Giugliano. E’ caos in queste prime ore della mattina sul litorale giuglianese in prossimità dei lidi. La bella giornata e la festività hanno attirato tantissimi giovani e tante famiglie ad affollare le strutture della fascia costiera.

Giugliano, traffico nella zona dei lidi

Purtroppo non è mancato l’inconveniente del traffico. Lunghe code si registrano già dalle prime ore di questa mattina, in particolare, in direzione del litorale domitio-flegreo tra Giugliano e Castel Volturno.

Diversi automobilisti sono costretti a procedere a passo d’uomo perchè rimasti imbottigliati soprattutto all’incrocio della Domitiana a Varcaturo nei pressi della traversa per raggiungere gli stabilimenti della Marina di Varcaturo. Tanti sui social lamentano anche l’assenza di vigili per gestire la viabilità.