Belen Rodriguez si concede qualche giorno di relax e posta su Instagram una foto in costume da capogiro: bella la vista, ma le curve sono esagerate.

Belen mostra il lato B

La bellissima Belen Rodriguez torna a far alzare la temperatura di Instagram con le sue curve esplosive. La showgirl argentina posa in costume in posizione supina con una vista alle sue spalle mozzafiato. Ma ad occupare le fantasie dei suoi followers sono le forme del suo corpo con un lato B da urlo. Tra i tanti commenti sotto il post dell’argentina che riceve oltre 200 mila mi piace, troviamo anche un commento inaspettato.

inlineadv

Il commento di Vessicchio

Infatti anche il maestro Beppe Vessicchio non ha saputo astenersi dal celebrare la bellezza della showgirl, scrivendo: “Buona giornata. Bella foto”, il tutto accompagnato dall’emoticon delle note musicali.

La showgirl argentina si mostra su Instagram così come la potete vedere nella foto qui sotto. Sdraiata, a pelo d’acqua, sullo sfondo le montagne, lo sguardo pensieroso e rivolto verso il basso.