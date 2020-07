Riposizionamenti, strategie. Sono giorni frenetici per la politica giuglianese fatti di incontri, ricerca di candidati e scontri interni ai partiti.

Carlea entra in Forza Italia

L’ultima novità riguarda Forza Italia. Franco Carlea, ex consigliere comunale dell’amministrazione Poziello, fa il suo ingresso nel partito azzurro.

Dopo l’esperienza con Antonio Poziello e l’abbandono della sua maggioranza qualche anno fa, Carlea stavolta è tra le fila dei sostenitori di Giuseppe Pietro Maisto, papabile candidato sindaco del centrodestra. Maisto si contende la candidatura con l’esponente forzista Alfonso Sequino. Martedì potrebbe essere il giorno decisivo per la scelta del candidato dell’area e si capirà chi tra i due la spunterà.

“Entro in forza Italia per sostenere la candidatura di Giuseppe Maisto – dice – Entro e lo faccio nel gruppo di Martusciello per stare vicino a Maisto. Il suo è un nome spendibile per Giugliano e può essere un valore aggiunto nel centrodestra. È il nome ideale per essere candidato sindaco della città”.