Arriva il caldo africano a Napoli e in Campania, con temperature che potrebbero superare i 35°. Sarà, infatti, un weekend all’insegna del caldo torrido e afoso.

Meteo Campania

Nelle prossime ore un nuovo anticiclone africano che si posizionerà sull’Italia e prevalentemente sulle regioni del Meridione. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo e le temperature in tutte le province.

A Napoli cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Sabato e domenica la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4533m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

A Salerno cieli in prevalenza poco nuvolosi per il weekend, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4526m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.

Ad Avellino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, salvo variabilità nelle ore centrali di sabato e domenica, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4522m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudovest.

A Caserta la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4516m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est. A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata di sabato e di domenica, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4521m.