Bollettino Coronavirus oggi, venerdì 10 luglio 2020. I dati di oggi fanno sapere di 276 nuovi casi registrati in Italia. Sono dunque 242.639 i casi totali ad oggi. I decessi salgono di 12 unità rispetto al 9 luglio (+0,03%), portando il totale a 34.938. I dimessi/guariti salgono a 194.273, un incremento di +295 (+0,15%). Sono stati effettuati 5.854.621 tamponi, un incremento di 47.953 rispetto al giorno precedente. Il rapporto tamponi/positivi è 0,57% (ieri 0,43%).

In Lombardia su 11.505 tamponi (11.812 ieri) sono risultati 135 i positivi (dei quali però 46 debolmente positivi e ben 72 individuati a seguito di test sierologico positivo alla ricerca degli anticorpi). I contagiati totali sono 94.905. In calo i ricoverati (-11 a quota 190) e le terapie intensive (-4 a quota 27); 6 i decessi.

Un nuovo focolaio è scoppiato invece tra i lavoratori della Tnt. Sono 28 i casi di positività nel sito di Bologna Lame. E’ la stessa azienda a riferirlo, spiegando che tutti sono asintomatici e si resta in attesa di conoscere l’esito di altri test ancora in corso. “Sono state immediatamente attivate tutte le misure previste dalla normativa di legge e dai protocolli di sicurezza, inclusa l’integrale sanificazione del sito avvenuta la scorsa notte. Il sito è attualmente aperto”, prosegue Tnt, che assicura di aver sempre operato “sin dall’insorgenza dell’emergenza sanitaria”, per “tutelare la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori adibiti presso i propri siti italiani, e continuerà a farlo nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni, anche di carattere emergenziale, come peraltro rilevato dalla stessa Asl di Bologna, in occasione di un’ispezione routinaria condotta nel mese di giugno scorso”.