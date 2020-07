Salvatore Esposito è stato operato all’ospedale Pineta Grande, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Al momento non sono stati resi noti i motivi dell’operazione.

L’attore Salvatore Esposito operato al Pineta Grande

L’attore, divenuto famoso grazie alla serie “Gomorra”, ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae sorridente, con il pollice all’insù, e steso sul lettino con la gamba sinistra ingessata. Accanto a lui, il professore Domenico Falco e parte della equipe di medici e infermieri che lo hanno operato.

inlineadv

L’immagine è accompagnata da una didascalia, l’attore di Gomorra ha voluto rassicurare i suoi fans: “Never back down! State tranquilli, non è nulla di grave. Qualche giorno e tornerò più forte di prima”, scrive Salvatore Esposito su Instagram. Poi ringrazia i medici e tutto il personale sanitario che si sono presi cura di lui: “Volevo ringraziare il Professor Domenico Falco, la sua equipe, la direzione dell’Ospedale Pineta Grande e tutti i dipendenti che mi hanno coccolato come un KING”. In pochi minuti una pioggia di like e commenti hanno inondato il post. Tra i messaggi, c’è anche quello dell’amico e collega Marco D’Amore: “Sasino, ma che hai fatto? Ti hanno ingessato? Quante volte l’ho detto che non la dovevi fare la spaccata quando imiti a Lorella Scavolini? Madonna, che choc. Domani ti porto i cioccolatini e ti aiuto a fare la riabilitazione! Se ti prore la coscia, fatti il grattino col coltello ma statti accorto a non scipparti”. A preoccuparsi per le condizioni di Salvatore c’è anche Zia Mara: “Tesoro, un abbraccio…anche tu col gesso?”. Amici, personaggi dello spettacolo e fans hanno espresso massima solidarietà all’attore, augurandogli una pronta guarigione.

Il post