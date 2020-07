San Gennaro Vesuviano. Tragedia nella serata nel vesuviano. Un’auto ha travolto una comitiva uccidendo una 26enne. Come riporta Ilfattovesuviano, il conducente di una macchina avrebbe perso il controllo del mezzo mentre percorreva Via Ottaviano, finendo per travolgere un gruppo di ragazzi che stazionava sul marciapiede.

Incidente San Gennaro Vesuviano: morta 26enne

Una giovane di 26 anni, le cui generalità non sono state ancora rese note, è deceduta sul colpo. Grave anche un’amica della vittima. Si tratta di una donna incinta che è stata fatta partorire ma è tutt’ora in pericolo di vita. Altri 5 giovani sono invece rimasti feriti nell’impatto ma le loro condizioni sarebbero meno preoccupanti.

FOTO DI REPERTORIO