Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Sono giorni in cui non si parla d’altro. Il triangolo Rodriguez, De Martino e Marcuzzi continua a far discutere. A rompere il silenzio questa volta è Belen Rodriguez. Dopo tante indiscrezioni e fake news, adesso la showgirl difende Stefano De Martino.

Belen difende Stefano De Martino

E sul presunto tradimento con Alessia Marcuzzi, in una Instagram stories, dice: “Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad. Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere. Appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le ca**ate che ho letto in questi giorni”. La Marcuzzi, che giorni fa aveva scomodato una frase di Woody Allen, resta in silenzio.

