Siamo ritornati lungo il Lago Patria e dopo mesi la strana schiuma che si deposita lungo la riva è ancora li. Già mesi fa ne testimoniammo la presenza, in alcuni punti addirittura vola in strada intralciando i passaggio. Inoltre lo specchio d’acqua si presenza melmoso e schiumoso.Ancora non è chiara l’origine di questo fenomeno che sembra non cessare.

Oltre l’acqua e la costa sporca, degrado e abbandono anche lungo la strada. Come potete vedere cumuli di rifiuti e ingombranti abbandonati. Un luogo che potrebbe essere il fiore all’occhiello del territorio: un lago a forma di cuore, tra mare e città a disegnare un paesaggio particolare. Purtroppo, però, lo stato di abbandono e d’incuria della zona non rendono giustizia.

