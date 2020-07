Truffa Euronics.Se negli ultimi giorni o ore avete ricevuto un SMS da parte (apparentemente) di Euronics in cui vi si invita a premere su un link per scegliere un premio, fate attenzione, si tratta di una truffa. Se cliccate sul link allegato all’sms, sarete indirizzati su un sito esterno che vi chiederà di inserire i dati della vostra carta di credito per effettuare il pagamento. Poco dopo vi troverete con il conto parzialmente o interamente prosciugato. Come riporta il sito Bufale.net, la truffa degli sms Euronics sta già circolando da un po’ e giungono nuove testimonianze da utenti che purtroppo si sono ritrovati a fare i conti con questa brutta vicenda.

Truffa sms Euronics

All’interno di tale sms risulta esserci effettivamente il nome reale di chi lo riceve, ciò può indurlo a pensare che sia tutto vero, ma purtroppo non è così. Non esiste però nessun sms Euronics reale che possa riguardare la vincita di un premio ed è stata la stessa azienda a ribadirlo ulteriormente sulla sua pagina ufficiale di Facebook. Si è cercato insomma di mettere in guardia i vari utenti, ma a quanto pare la vicenda non è stata ben compresa da alcune persone che purtroppo sono incappate in questa truffa.

Come avviene la truffa degli SMS Euronics?

La truffa avviene in questo modo. Tutto ruota come sempre intorno ad un link che viene allegato all’interno del messaggio e che bisogna cliccare per scoprire il premio che si è vinto e soprattutto come ottenerlo. In realtà si viene indirizzati verso un sito esterno dove si chiedono le credenziali della propria carta di credito per pagare le spese di spedizione di tale premio, ma qui viene sottratta una somma di denaro maggiore ed inizia la truffa degli sms Euronics.