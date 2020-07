Dramma questa mattina sulla nota spiaggia di “Fontania” a Gaeta, in località Serapo. Secondo quanto riporta il Gazzettino del Golfo, una bagnante è morto mentre si trovava nelle acque del litorale gaetano.

Gaeta, donna ha un malore in acqua a Fontania e muore

Ancora da chiarire le cause del decesso. Secondo una prima ricostruzione, la vittima si era tuffata in acqua ma probabilmente avrebbe accusato un malore e ha chiesto aiuto. Gli altri bagnanti l’hanno trascinata a riva e hanno allertato i soccorsi. Quando però i sanitari del 118 sono arrivati, per la donna non c’era più niente da fare. Ancora da identificare la persona deceduta.

Non è il primo caso di bagnante morto in spiaggia durante la stagione balneare. Le cause sono riconducibili di solito a infarti improvvisi, ischemie o congestioni intestinali. Il tre luglio scorso è un 70enne ha perso la vita sotto gli occhi di decine di vacanzieri sul litorale di Cogoleto, in provincia di Genova. In quel caso neanche l’intervento tempestivo del bagnino è riuscito a salvarlo.

