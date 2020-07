Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 luglio 2020 Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione. Come sarà questa giornata per i 4 segni dello zodiaco? Quali fra il Leone, la Vergine, la Bilancia e lo Scorpione, saranno toccati dalla fortuna nel weekend? Bisogno di svago per il Leone, ancora stanchezza e tensione per la Vergine. Lo Scorpioneritrova forza, mentre la Bilancia è sotto pressione per via del lavoro. Di seguito le previsioni liberamente tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per venerdì 10 luglio 2020.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 luglio 2020: Leone

Hai bisogno di svago, spensieratezza, di sentirti leggero. Tu sei un segno che trova difficilmente qualcosa che davvero lo diverta, lo entusiasmi. In più, i problemi di lavoro vissuti finora o anche le misure restrittive di questo periodo rendono le cose ancora più complicate. Anche l’amore potrebbe risentire di tutte queste difficoltà. Oggi potresti essere preso dalla ricerca di finanziamenti per un progetto cui tieni in modo particolare. Hai mai pensato al crowdfunding? Potrebbe essere la soluzione ai tuoi problemi.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 luglio 2020: Vergine

Risolvi i contrasti in amore, senza aspettare oltre o almeno provaci. Giovedì e venerdì sono due giornate un po’ critiche: la Luna in aspetto contrario procura più tensione e stanchezza del solito. Durante queste 48 ore dovresti evitare problemi e tensioni e dedicarti solo a quello che più ti interessa. Questo venerdì dovrai fare particolare attenzione a un ex socio, che tornerà alla ribalta. Sta a sentire quello che ha da dirti, ma poi fatti le tue ragioni, mantenendo calma e diplomazia.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 luglio 2020: Bilancia

Ti senti parecchio sotto pressione. Chi ha appena iniziato un nuovo lavoro, si sentirà molto nervoso. Dovresti prenderti il weekend per fermarti a riflettere, magari sgombrare di più la tua mente. Cosa hai sbagliato? Spesso stai male quando reprimi la tua natura trasgressiva, quella più ribelle. Le stelle ti invitano a tenere a bada il tuo nervosismo. Stai vivendo dei giorni complicati: cerca, però, di non riversare la tensione che provi nel rapporto di coppia. Correresti il rischio di diventare troppo impegnativo, anche per la tua dolce metà.

Oroscopo Paolo Fox venerdì 10 luglio 2020: Scorpione

Oggi avrai la Luna a favore che ti renderà più forte che mai. In agosto, poi, comincerà un periodo molto fortunato per quel che riguarda l’amore e le relazioni. Se tu avessi la persona giusta accanto adesso, sarebbe il massimo: sei alle porte di un cambiamento di vita incredibile che sarà caratterizzato da grandi progetti. Ti conviene passare al contrattacco in amore. Stai recuperando tutta la forza e molto presto potrai perfino realizzare progetti molto importanti, di coppia e lavorativi.