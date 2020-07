Bonus reddito di cittadinanza e reddito di emergenza. Anche per il mese di luglio sono attesi i pagamenti di molti sussidi messi a disposizione dall’Inps. Alcuni di questi presenti già prima dell’emergenza Covid, altri invece dopo. Dai bonus (bebè e Renzi) alla Naspi fino al reddito di cittadinanza e il reddito di emergenza, sono tante le date che attendono i beneficiari.

Pagamenti luglio reddito di cittadinanza

Il reddito di emergenza verrà erogato nella prima metà di luglio. Sia chi ha presentato la domanda a maggio che chi ha presentato la domanda a giugno, otterrà il sussidio riservato alle famiglie più colpite dall’emergenza coronavirus entro il 15 luglio. Nel primo caso si tratterà della seconda tranche; per i secondi della prima tranche.

inlineadv

Per quanto riguarda il bonus bebè invece la data fissata dall’Inps è quella dell’11 luglio per il mese di giugno.

Il bonus Renzi verrà erogato, a chi riceve già l’indennità di disoccupazione, nella settimana compresa tra il 23 e il 31 luglio.

Pagamento Naspi luglio

La Naspi, l’indennità di disoccupazione, verrà erogata a partire dal 10 luglio per il mese di giugno. Ciò non vuol dire che la data di accreditamento non sarà uguale per tutti.

Per il pagamento di luglio del reddito di cittadinanza e della pensione di cittadinanza ci sono due date da segnare. Per chi ha presentato domanda nei mesi scorsi e per chi risulta già beneficiario la data da tenere sotto controllo è il 27 luglio. Se invece la domanda è stata presentata a luglio, il richiedente dovrà attendere il mese di agosto per il primo pagamento.