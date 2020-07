Qualiano. Risponde al nome di Sofia S., la piccola di 4 anni deceduta al Santobono a seguito del terribile incidente avvenuto questo pomeriggio in via Falcone a Qualiano. La piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino finendo prima contro un albero poi è rimasta incastrata tra le due vetture coinvolte nell’incidente.

La dinamica

Sofia era in auto con la madre, 37enne di Qualiano parente dell’ex assessore di Qualiano. La donna si era fermata allo stop per dare precedenza, quando, una Golf guidata da un giovane di Marano, si è schiantata a tutta velocità contro la Fiat 600 della giovane madre. L’impatto è stato terribile. La piccola è stata sbalzata fuori dal finestrino rimanendo poi incastrata tra le auto.

Il giovane alla guida della Golf è scappato subito dopo l’incidente temendo il linciaggio della folla che aveva assistito al sinistro.

Secondo le fonti di Teleclubitalia, gli inquirenti già avrebbero identificato l’uomo. Sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Qualiano e la Polizia Locale per le indagini e i rilievi del caso. La piccola Sofia è deceduta in ospedale a cause delle ferite troppo gravi riportate a seguito dello scontro. La madre della piccola invece, è ricoverata all’ospedale San Giuliano di Giugliano e non sarebbe in pericolo di vita.

Foto di repertorio