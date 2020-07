Bonus luglio 2020. Anche luglio sarà un mese ricco di appuntamenti per chi ha diritto ai bonus messi a disposizione del governo. Dal reddito di cittadinanza a quello d’emergenza, fino alla Naspi, il bonus baby sitter e il bonus Renzi.

Calendario pagamenti Inps di luglio: tutti gli appuntamenti

L’accredito dei pagamenti Inps arriverà per:

Naspi;

pensione e reddito di cittadinanza;

reddito di emergenza (Rem);

bonus Renzi;

bonus bebè.

Naspi, quando viene erogata a luglio

I pagamenti della Naspi, l’indennità mensile di disoccupazione riconosciuta a chi ha perso involontariamente il lavoro, verranno effettuati a partire dal 10 luglio.

Nel mese di luglio verranno riconosciuti gli importi relativi al mese di giugno. Non vi sarà una data uguale per tutti ed eventuali ritardi potranno dipendere dal momento in cui è stata presentata la richiesta all’Inps.

Pensione e reddito di cittadinanza: le date dei pagamenti di luglio

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, sulle date di pagamento è necessario fare una distinzione, ovvero:

chi ha presentato la richiesta per ottenere la card entro luglio dovrà attendere il 15 agosto per l’erogazione della prima mensilità;

per l’erogazione della prima mensilità; per gli aventi diritto che hanno già ricevuto negli scorsi mesi il reddito di cittadinanza, la data fissata per i versamenti è il 27 luglio.

Date diverse, a seconda di quando è stata presentata la richiesta, anche per la pensione di cittadinanza, infatti:

chi ha presentato la domanda per ottenere la pensione di cittadinanza già prima luglio riceverà gli importi spettanti lunedì 27 , lo stesso giorno fissato per il reddito di cittadinanza;

, lo stesso giorno fissato per il reddito di cittadinanza; tutti quelli che hanno aspettato il mese di luglio per presentare la richiesta (e l’hanno inoltrata entro il 31), dovranno invece aspettare il mese di agosto, anche in questo caso come il reddito di cittadinanza i pagamenti saranno effettuati a partire dal 15 agosto.

Coloro i quali non hanno ricevuto ancora le card, ma hanno fatto domanda e risultano beneficiari, riceveranno da Poste Italiane la carta direttamente con l’accredito della somma spettante.

Reddito di emergenza, le erogazioni di luglio

Per quanto riguarda l’erogazione del reddito di emergenza, tenendo conto di quanto disposto dal dl Rilancio, per chi ne ha fatto richiesta i pagamenti Inps dovrebbero arrivare nella prima metà di luglio.

Entro il 15 luglio, quindi, sia chi ha presentato domanda a maggio che chi ha presentato la domanda a giugno riceverà gli importi spettanti. Ai primi (quelli che hanno fatto richiesta a maggio) verrà riconosciuta la seconda tranche, ai secondi (quelli di giugno) la prima tranche.

Bonus Renzi e bonus bebè: quando arrivano gli accrediti di luglio

Il pagamento del bonus Renzi nel mese di luglio sarà riconosciuto dall’Inps a chi già beneficia dell’indennità di disoccupazione nelle settimana che va dal 23 al 31 luglio.

Infine, l’11 luglio è la data fissata dall’Inps per il pagamento del bonus bebè, che si riferisce al mese di giugno.

