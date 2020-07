Si tuffa con il Suv nella acque del Salento. E’ successo a San Cataldo, in provincia di Lecce. Davanti agli occhi increduli di decine di bagnanti, un uomo è arrivato a bordo della sua auto fino a riva per scaricare una moto d’acqua trainata su un carrello.

Salento, Suv nelle acque del mare: sgomento tra i bagnanti

La scena si è consumata tra il molo di Adriano e il lido York ed è durata pochi minuti. La vettura è stata portata prima sulla spiaggia da un varco esistente proprio in adiacenza del noto stabilimento e poi in retromarcia fino ad alcuni metri dentro il mare, dove l’acqua è profonda solo una trentina di centimetri. Dopo l’operazione, come se niente fosse, il conducente ha riportato il Suv in strada. Intanto però i testimoni hanno immortalato la scena con video e foto che hanno fatto poi il giro dela rete.

inlineadv