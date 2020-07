Campania. Dramma nella caserma dei carabinieri, comandante trovato morto

Campania. Dramma nella caserma dei carabinieri di Calitri, il comandate di stazione Andrea Apicella rinvenuto senza vita. Il militare dell’arma è stato ritrovato in una pozza di sangue all’intero degli uffici della Caserta.

Sotto choc la comunità altirpina. Il comandante, 52 anni, originario di Napoli, lascia la moglie e due figli. Ancora è giallo sulle cause. Al momento non si esclude alcuna ipotesi. Stimato professionista, da anni in servizio a Calitri, dove era ben voluto dall’intera comunità. La moglie e i parenti sono sconvolti. L’autopsia farà luce sulla dinamica.