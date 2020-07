Positivo al virus va a nuotare in piscina. Adesso le 13 persone che seguivano lo stesso corso di hydrobike, più alcuni dipendenti, sono in isolamento fiduciario in attesa dei risultati del tampone. E’ quanto accaduto alle piscine comunali di Vadobbiadene, in provincia di Treviso.

Valdobbiadene (Treviso), positivo al virus va a nuotare in piscina

L’uomo presentava i classici sintomi del coronavirus: mal di gola e qualche linea di febbre. Nonostante questo, era andato ai corsi di hydrobike anche a fine giugno, quando aveva cominciato a stare poco bene. Pochi giorni più tardi, risulta positivo al tampone. A quel punto è lui stesso a comunicare l’esito del test ai responsabili della struttura pubblica, che fa scattare il protocollo di sicurezza per dipendenti e iscritti al corso.

L’infetto è un 40enne impiegato presso la Cementi Rossi di Pederobba. Per l’azienda non è scattato nessun protocollo di sicurezza però dal momento che il 40enne era assente dal lavoro già da alcuni giorni. Mal di gola persistente e qualche linea di febbre lo avevano convinto nei giorni scorsi a farsi visitare dal medico che gli aveva consigliato di sottoporsi al test del tampone a cui è risultato positivo nella giornata di venerdì 3 luglio.

Sabato i medici del servizio di Igiene e Sanità pubblica dell’Ulss 2 si sono recati alle piscine comunali di Valdobbiadene e, risalendo all’elenco di persone presenti in vasca la domenica in cui era arrivato il positivo hanno predisposto il piano di tamponi. Una ventina le persone contattate dall’Ulss 2. I sintomi sono piuttosto lievi quindi c’è una probabilità molto bassa che nuotatori e personale della piscina siano stati infettati.