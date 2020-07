Lutto ad Aversa per la morte di Genuario di Santo, detto Gianni. L’uomo aveva 43 anni. Le circostanze del decesso non sono note. A riportare la notizia è il portale Casertace.it.

Aversa, addio Gianni: aveva 43 anni

Gianni era molto conosciuto in città. La sua improvvisa dipartita ha gettato amici e conoscenti nel dolore più profondo. L’uomo lascia il padre Francesco, la madre Autilia, le sorelle Teresa, Rosa e Giuseppina e i tanti amici e parenti. Ieri si sono celebrati i funerali presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo (ferrovia) ad Aversa, tanti i presenti per dare l’ultimo saluto a questo giovane che troppo presto è andato via.

