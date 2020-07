Dal super caldo a un crollo delle temperature con l’arrivo di rovesci e temporali sparsi. Questo è lo scenario climatico che si prospetta oggi. Come riporta ilmeteo, l’anticiclone africano tutt’ora presente sul territorio nazionale che sta per subire l’ennesimo attacco da parte delle correnti nord-atlantiche. Insomma, insieme all’arrivo di vento e temporali, ci attendiamo nelle prossime ore un crollo delle temperature su buona parte dell’Italia, anche se il tutto sarà rapido e seguito da una nuova e decisa ripresa dell’alta pressione.

Rovesci e temporali sparsi ci saranno sul Triveneto, l’Emilia Romagna e parte della Lombardia accompagnati da venti molto forti di Bora e Grecale. Ora il fronte si muove rapidamente verso sudest ma dovrà scontrarsi con un campo di alta pressione ancora piuttosto tenace. Avremo comunque dei rovesci e dei locali temporali seppur non intensi come quelli che hanno interessato il Nord, che scivoleranno lungo l’Adriatico e stimoleranno nelle ore pomeridiane qualche focolaio temporalesco fino alla Calabria.

Previsioni meteo

Nella giornata di martedì, come riporta 3bmeteo, al Nord ci saranno gli ultimi piovaschi al mattino sull’Emilia Romagna in rapido assorbimento, nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sole prevalente dal pomeriggio con qualche addensamento sulle Prealpi centro occidentali. Centro: qualche breve piovasco o temporale in veloce transito dalle Marche verso Umbria e Abruzzo, sole prevalente sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Sud: ampi schiarite al mattino salvo variabilità su Molise e Puglia garganica, dal pomeriggio qualche isolato piovasco in arrivo su Appennino campano lucano e Sila. Temperature in calo al Nord, medio Adriatico e interne del Centro, stabili altrove. Venti forti tra NO e NE.

Un evidente calo delle temperature si avvertirà su molte città del Nord e lungo la fascia del medio Adriatico, le colonnine di mercurio potranno scendere anche di 8/10°C rispetto al lunedì. In città come Milano, Bologna, Ferrara, per esempio, passeremo da massime di 34/35°C a valori intorno ai 25-26°C. Stesso discorso per le aree orientali del Centro: Ancona passerà da 30°C a 25°C, Ascoli Picenoinvece da 32°C a 26°C. Ma anche per le città più interne, come ad esempio Firenze, dove i termometri scivoleranno dai 36°C di lunedì ai 27/28°C di martedì. Sole e temperature ancora calde invece sul resto del Paese.

Da Mercoledì 8 e fino a gran parte del prossimo weekend, l’anticiclone africano, come anticipato, tornerà con temperature di nuovo in deciso aumento. Le uniche note stonate saranno da attribuire a qualche focolaio temporalesco in sviluppo nelle ore più calde del giorno a ridosso dei rilievi alpini.