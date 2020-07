Carta del docente e bonus 500 euro, entro quando devono essere spesi? Sono due le scadenze da rispettare per gli insegnanti di ruolo per spendere i 500 euro della carta del docente, beneficiario dell’accredito per la formazione e l’aggiornamento professionale. Le scadenze per spendere i 500 euro della carta docente sono nel mese di luglio e nel prossimo mese di agosto.

Carta del docente: la scadenza

Entro la fine di luglio ciascun docente potrà ancora spendere la somma residuante per l’acquisto di strumenti collegati alla didattica a distanza come webcam e microfoni, penne touch screen, scanner, hotspot portatili, stampanti 3D e strumenti musicali secondo quanto previsto nel PTOF e nel piano nazionale di formazione.

Fino al 31 luglio corrente anno sarà possibile comprare:

• webcam e microfoni;

• penne touch screen;

• scanner;

• hotspot portatili;

• stampante 3D e strumenti musicali, in armonia con le iniziative previste nel PTOF e nel piano nazionale di formazione.

Bonus 500 euro: la scadenza

L’altra scadenza da ricordare, invece, è quella che riguarda il bonus da 500 euro ed è quella del 31 agosto. Entro quella data, infatti, il docente sarà chiamato a spendere tutta la somma residuante relativa al bonus ricevuto per l’anno scolastico 2018/2019. Nel caso non si provvedesse a spendere il bonus residuo, la somma verrà decurtata definitivamente a partire dal 1° settembre.

Si tratta del bonus 2018/2019. La somma residuante relativa all’anno scolastico 2019/2020, invece, verrà riaccreditata unitamente al nuovo bonus riguardante il prossimo anno scolastico 2020/2021. Il bonus relativo all’anno scolastico appena terminato andrà speso entro il 31 agosto del 2021.

Le scadenze da ricordare sono dunque due:

31 luglio per acquisto dispositivi hardware finalizzati all’aggiornamento professionale o per organizzare didattica a distanza (facoltativa)

31 agosto scadenza generale per le somme residue dell’anno scolastico 2018/19 (se non si vogliono perdere)