Verona. Incidente mortale sull’A22 nel tratto tra Verona Nord e Nogarole Rocca in direzione sud. Un furgone, per cause ancora da accertare, si è ribaltato e l’uomo che era alla guida è sbalzato in strada morendo sul colpo.

A22, incidente mortale

Sul posto il 118 con automedica e ambulanza, i vigili del fuoco, la polstrada. L’uomo è stato estratto dal mezzo e soccorso, ma è morto sul posto. Altre due persone, ferite gravemente, sono state ricoverate all’ospedale di Villafranca.

inlineadv