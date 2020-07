Si tinge di giallo il ritrovamento ad Arzano di un uomo di 52 anni in fin di vita. L’uomo, originario di Miano (Napoli), giaceva esanime all’esterno dei del Campo Sportivo Stornaiulo, sulla circumvallazione esterna. A riportare la notizia è NanoTv.it.

Arzano, trovato uomo in fin di vita sulla circumvallazione esterna

La scoperta risale a venerdì sera, quando gli abitanti della zona avrebbero notato il 52enne a terra per poi chiamare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio. L’uomo è attualmente ricoverato in rianimazione e verserebbe in gravi condizioni.

Gli Agenti del Commissariato di Frattamaggiore hanno ritrovato nell’auto dell’uomo un tesserino e un placca contraffatta della Polizia di Stato. Gli investigatori pensano che il 52enne sia stato vititma di un’aggressione, ma al momento sono ignote le motivazioni. Maggiori dettagli potrebbero provenire dalla vittima quando sarà in grado di interloquire con gli investigatori durante la sua degenza ospedaliera.