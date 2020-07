Partorisce e dà alla luce una bimba morta. Lei va in coma. E’ la drammatica vicenda avvenuta all’ospedale di Vico Equense. La Procura ha aperto un’inchiesta per cercare di capire cosa sia successo in sala parto.

Vico Equense (Napoli), bimba nata morta: mamma in coma

Dramma all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, nosocomio della penisola sorrentina, a Napoli. Come riferisce anche Fanpage, una bimba è nata morta, mentre la mamma è entrata in coma.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per stabilire le cause della morte della bimba e capire cosa sia successo nella sala parto. La donna, originaria di Castellammare di Stabia, è madre di altri due bambini. Dopo l’aggravarsi della sua situazione, è stata trasferita all’Ospedale del Mare di Napoli. I familiari hanno denunciato quanto accaduto ai carabinieri di Vico Equense, che hanno acquisito la cartella clinica della partoriente.

Non è escluso che l’inchiesta vada ad approfondire cosa sia successo durante i 9 mesi della gravidanza, per capire se la mamma della neonata avesse qualche anomalia o ci fosse qualche rischio per il parto naturale. Nei prossimi giorni verrà effettuato l’esame autoptico sul corpo della bimba, per determinare le esatte cause del decesso. Il cuore della piccola ha smesso di battere prima che venisse alla luce.