Tornano a crescere i positivi in Campania. Sono dieci oggi i nuovi contagiati da Covid-19. A riferirlo è il bollettino giornaliero del 3 luglio dell’Unità di Crisi della Regione. Su 2441 tamponi effettuati sono emerse ben dieci persone positive.

Coronavirus, bollettino del 3 luglio: 10 positivi

Mercoledì 1 luglio i positivi sono stati nove. Ieri, invece, tre. Adesso salgono ancora: sono dieci. Di sicuro sul numero giornaliero pesa il focolaio di Mondragone, che ha fatto registrare nella sola giornata di oggi ben otto nuovi casi positivi. A preoccupare è in particolare il numero crescente di attualmente positivi in provincia di Caserta: si registrano infatti altri contagi estranei al focolaio mondragonese a Marcianise, Caserta, Dragoni e San Felice a Cancello. In provincia di Napoli, invece, si segnala un caso a San Giorgio a Cremano. Di seguito il bollettino giornaliero:

Positivi del giorno: 10

Tamponi del giorno: 2.441

Totale positivi: 4.712

Totale tamponi: 289.253

Deceduti del giorno: 0

Totale deceduti: 432

Guariti del giorno: 3

Totale guariti: 4.083 (di cui 4.083 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventano asintomatici per risoluzione della sintomatologia clinica presentata ma sono ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione).